Menschen kamen nicht zu Schaden Feuerwehr löscht Brand in Kempen

Nach Erkenntnissen der Polizei entwickelte sich der Brand in der Küche „mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit“ durch einen defekten Toaster, so eine Polizeisprecherin. In diesem Zusammenhang appelliert die Polizei an Bürgerinnen und Bürger, vor Verlassen des Hauses Elektrogeräte in Küche und Waschküche auszuschalten und Kleinelektrogeräte komplett vom Strom zu trennen.