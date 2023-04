Unfall in Rheurdt Feuerwehr aus Kempen befreit verletzte Frau aus Unfallauto

Die Freiwillige Feuerwehr aus Kempen und der Rettungsdienst der Stadt Kempen sind am Montagmittag zu einem Unfall an der Neufelder Straße in Rheurdt gerufen worden. Wie die Polizei mitteilte, war ein 38-jähriger Autofahrer aus Neukirchen-Vluyn im Ford Transit gegen 13.19 Uhr auf der Straße Neufeld in Richtung A 40 unterwegs.