Kempen : Ordnungshüter mit südländischem Temperament

Kempen Fernando Neto dos Santos Silva ist in Ruhestand gegangen. Der weithin als „Ferdi“ bekannte gebürtige Portugiese war beim Kempener Ordnungsamt beschäftigt und betreute den Fußball-Nachwuchs beim SV Thomasstadt Kempen.

Wenn Fernando Neto dos Santos Silva durch Kempens Straßen geht, dauert es nicht lange, bis er auf Freunde oder einen seiner zahlreichen Bekannten trifft. Vielen dürfte dabei der komplette Familienname nicht geläufig sein. „Ferdi“, heißt es kurz und knapp von denen, die ihn kennen und wegen seiner sympathischen und offenen Art schätzen gelernt haben. Sei es im zivilen Leben oder als Mitarbeiter des Kempener Ordnungsamtes. Die Uniform trägt er nun nicht mehr. Am vergangenen Freitag um 22 Uhr endete seine letzte Schicht im Auftrag der Stadt Kempen. Mit 65 Jahren verabschiedete sich der Portugiese in den wohl verdienten Ruhestand.

In den zwölf Dienstjahren profitierte Ferdi von seinem Engagement beim SV Thomasstadt Kempen. Nach kurzer Zeit als aktiver Fußballer stand er bis vor einem Jahr die meiste Zeit seiner 40-jährigen Vereinszugehörigkeit als Betreuer zahlreicher C-Jugend-Mannschaften bereit, war zu Beginn außerdem „Betreuer des Vereins“ und Platzwart am ehemaligen Sportplatz am Waldschlösschen. Damit war vor allem ein guter Zugang zu vielen Jugendlichen, und eben auch heutigen Erwachsenen, von Anfang an gelegt. „Häufig war es daher so, dass ich zumindest einen kannte, wenn es irgendwo etwas zu klären gab. Und das war oft hilfreich.“