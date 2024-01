Karneval in der Thomasstadt Kempen feiert ersten Höhepunkt der Karnevals-Session

Mit einem Sketch leitete eine Gruppe Ehrenleutnants als Comic-Figuren verkleidet in Anlehnung an Sahnis Comix an der Peterstraße dessen Ernennung ein. Goofy (Siegfried Ferling), Balu der Bär (Udo Thelen), Lucky Luke (“Jüppi“ Trienekens), Paulchen Panther (Reinhold Kiehstaller), Biene Maja (Heiner Hermans) und Popeye (Michael Gehlen) sorgten mit ihrem Streifzug durch lokale Themen für jede Menge Lacher. Humorvolle Seitenhiebe gab es unter anderem auf das geplante Hotel am Schwimmbad, die Fahrrad-Flunder am Bahnhof, den Einzug künstlicher Intelligenz in der Verwaltung und den Bürgermeister als Influencer. Für den Text waren vor allem Gehen und Thelen verantwortlich. Der Feinschliff erfolgte im Team. Das galt auch für das von Troubadix (Hans-Gerd Schoofs) vorgetragene Lied “Tommi“ von AnnenMayKanterereit, das für Sahni umgetextet wurde. Schoofs wurde weder gefesselt noch geknebelt. Im Gegenteil: der 67-Jährige mit knallgelber Haarpracht brachte den Saal zum lautstarken Mitsingen und auch in das obligatorische „Kempen-Lied“ zum Abschluss der Veranstaltung, als sich alle Teilnehmer auf der Bühne versammelten, stimmten alle Anwesenden ein.