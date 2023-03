Städtepartnerschaft Kempen feiert 50-Jähriges mit Orsay

Nach einem halben Jahrhundert sowie ganz vielen offiziellen und privaten Treffen soll in diesem Jahr das 50-jährige Bestehen der Städtepartnerschaft Kempens mit dem französischen Ort Orsay besonders gefeiert werden. Wie Kempens Bürgermeister Christoph Dellmans (parteilos) in der jüngsten Sitzung des Wirtschaftsausschusses des Kempener Stadtrates mitteilte, planen die französischen Freunde zum Jubiläum über Pfingsten (Ende Mai) ein großes mehrtägiges Volksfest, zu dem eine Delegation aus Kempen in den Ort, der 25 Kilometer südlich von Paris liegt, reisen wird. Im Gegenzug ist vorgesehen, zwei Schulklassen mit Betreuern und Offiziellen aus Orsay zum Martinszug im November nach Kempen einzuladen. Die Vorbereitungen der Jubiläumsfeiern sind nach Angaben von Dellmans in beiden Städten bereits angelaufen. Die gemeinsamen Besprechungen finden per Video-Konferenz statt.