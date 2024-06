Erinnerung an Holocaust-Opfer in Kempen Fehlende Namen auf Gedenkstele werden im Netz ergänzt

Wie Kulturdezernent Jörg Geulmann in der Sitzung des Kulturausschusses mitteilte, haben die langjährige Kulturamtsleiterin Elisabeth Friese, die demnächst in Ruhestand geht, und Historiker Kaiser eine aktualisierte Namensliste bei verschiedenen Institutionen recherchiert. Dabei zog man entsprechende Hinweise aus dem Viersener Kreisarchiv, dem Bundearchiv in Koblenz oder dem Online-Archiv der jüdischen Gedenkstätte Yad Vashem in Israel zu Rate. Fazit: Die umfassendsten Forschungsergebnisse bislang hat Kaiser selbst zusammengetragen.