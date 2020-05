FDP Kempen : Ingenhoven führt die Liberalen in Kempen

KEMPEN Die Kempener FDP hat einen neuen Vorstand gewählt. Außerdem wurden die Kandidaten für die Kommunalwahlen bestimmt. Bürgermeisterkandidat Cedric Franzes steht an der Spitze der Reserveliste.

Mit einem verjüngten Team gehen die Liberalen in Kempen in den Kommunalwahlkampf. Sowohl bei den Kandidaten, die am Mittwochabend bei einer Parteiversammlung im Forum in St. Hubert für die einzelnen Wahlbezirke und die Reserveliste gewählt wurden, als auch im Vorstand gibt es neue Namen, die bislang eher im Hintergrund des FDP-Stadtverbandes gewirkt haben.