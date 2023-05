FDP lädt zu Diskussionsrunde ins „Falko“ ein Der Wolf in Kempen – was nun?

Über das Thema „Der Wolf in Kempen – was nun?“ will die FDP in Kempen am Freitag, 16. Juni, mit interessierten Bürgerinnen und Bürgern debattieren. Für den Gesprächsabend in der Gaststätte Falko am Buttermarkt haben die freien Demokraten als Gastreferent Michael Weiler aus Gelnhausen eingeladen, der zunächst in einer Präsentation über die Situation aus seiner Erfahrung sprechen wird. Weiler ist Fachtierarzt für Pferde und betrieb bis 2015 eine Tierklinik in Gelnhausen. Bedingt durch seine Auslandseinsätze zum Aufbau von Tierkliniken in Osteuropa und Russland, habe er umfangreiche Erfahrungen mit Wölfen gesammelt, teilte die Kempener FDP mit. Weiler ist auch Wolfsbeauftragter des Pferdesportverbands Hessen. Bei dem Abend in Kempen will er seine Erfahrungen an die Zuhörenden weitergeben und einen Einblick in die bestehende und kommende Wolfssituation geben. Im Anschluss können die Besucherinnen und Besucher Fragen stellen, Sorgen und auch Kritikpunkte zum Thema Wolf äußern. „Wir bitten um sachliche Diskussion und freuen uns auf eine spannende Veranstaltung“, teilte Bernhard Lommetz, Vorsitzender der FDP-Fraktion in Kempen, mit.