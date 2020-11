Bahnstrecke bei Kempen : Fasan sorgt für Nothalt auf Bahnstrecke

Kempen Nächtlicher Nothalt für den „Niers-Express“ am frühen Samstag auf der Strecke zwischen Kempen und Aldekerk. Der Zugführer hatte einen plötzlichen Schlag am Triebwagen bemerkt. Ein Fasan war von dem Zug erfasst worden.

Mit dem Schrecken davongekommen sind 15 Fahrgäste samt Zugführer und Zugpersonal des „Niers-Express“ (RE 10) am frühen Samstagmorgen auf ihrer Fahrt von Kempen in Richtung Aldekerk. Kurz nachdem der Zug gegen 2.40 Uhr die Unterführung des Kempener Außenringes passiert hatte, bemerkte der Zugführer einen Schlag am Fahrzeug und hielt daraufhin den Zug auf Höhe Kerkener Straße/Grevenhütte im Außenbezirk von Voesch an der Ortsgrenze zu Kerken auf freier Strecke an. Der Zugführer alarmierte Polizei und Feuerwehr.