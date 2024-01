Für schwerkranke Kinder Familie sammelt mit Weihnachtshaus 2100 Euro für Stups-Kinderzentrum

Dass ihr Weihnachtshaus in Kempen so gut ankommt und dabei gleichzeitig so viel Geld für einen guten Zweck zusammenkommt, damit hat das Ehepaar Schagen nicht gerechnet. „Insgesamt durften wir 2100 Euro an das Kinderzentrum Stups übergeben“, berichtet Heidrun Schagen. Traditionell verwandelt Familie Schagen an dem Wochenende nach St. Martin ihr Haus an der Margeritenstraße in Kempen in ein Weihnachtswunderland mit Tausenden Lichtern und funkelnden Deko-Objekten. Für Besucher gibt es dort viel zu sehen, gleichzeitig bitten die Schagens um eine Spende für einen guten Zweck. „Uns geht es so gut, wir wollen ein Stück zurückgeben“, sagt Dirk Schagen.