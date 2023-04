Oldtimer auf Gut Heimendahl Familiäre Atmosphäre beim Treckertreffen

Regnerisches und kühles Wetter hat die Fans von Oldtimer-Treckern nicht davon abhalten können, zum Treckerfrühschoppen nach Kempen zu kommen. Rund 30 Traktoren unterschiedlicher Baujahre rollten am Wochenende auf Gut Heimendahl ein. Frank Jörgens und Siegfried Gorczok hatten zum zweiten Mal zum Treckerfrühschoppen eingeladen und den Gutshof damit erneut zu einem Treffpunkt für Traktorfreunde aus dem Kreis Viersen und Umgebung gemacht. Waren es bei der Premiere im vergangenen Jahr bei strahlendem Sonnenschein rund 130 Traktoren, die den Besuchern präsentiert wurden, so hielt das regnerische Wetter diesmal etliche Fahrer von einer Anreise in den oftmals offenen Fahrzeugen ab.