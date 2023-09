Ehemaligentreffen am Thomaeum in Kempen „Es ist irgendwie wie eine große Familie“

„Ich bin gespannt, wen ich heute treffe und noch erkenne. Das 50-jährige Abitur-Treffen liegt ja schon wieder etwas zurück“, bemerkt Werner Mülders, der 1969 sein Abi am Thomaeum ablegte. Das neue Angebot kommt auch bei den Jüngeren an: „Man hat so viele Jahre hier verbracht und kann sich eigentlich gar nicht trennen. Es ist irgendwie wie eine große Familie, zu der man gehört“, sagt Lisa Minten, Abi 2023. Dem können sich ihre Stufenkolleginnen Frederike Stany und Fiona Meuter nur anschließen. Sie sprechen von einem Ort, an dem man erwachsen wurde und viele Freunde hatte. „Schon meine Eltern waren auf dem Thomaeum. Hier haben sie sich kennengelernt. Das hat für mich eine besondere Bindung zur Schule mitgebracht, und die möchte ich halten“, sagt Nele Laurenzen, ebenfalls Abi 2023. Für alle ist am Ende klar: Es soll ein jährliches Treffen geben – und zwar immer am ersten Samstag im September.