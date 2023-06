Business-Frühstück des UKK in St. Hubert Fachkräftemangel treibt Kempener Unternehmer um

Kempen · Was bewegt Unternehmerinnen und Unternehmer in Kempen? Warum sind sie im Unternehmerkreis, was wünschen sie sich? Die Ergebnisse einer Umfrage stellte Vorsitzender Peter Nieskens beim Business-Frühstück vor.

11.06.2023, 15:00 Uhr

Peter Nieskens aus Kempen ist Vorsitzender des Unternehmerkreises Kempen (UKK). Foto: Axel Küppers

Netzwerken ist für die Unternehmerinnen und Unternehmer das wichtigste Motiv, sich dem Unternehmerkreis Kempen (UKK) anzuschließen. Das teilt der Kempener Wirtschaftsverbund nach einem Business-Frühstück im Forum St. Hubert mit, bei dem der UKK-Vorsitzende Peter Nieskens die Ergebnisse einer Umfrage unter den Mitgliedern vorstellte. Der UKK hatte die ihm angeschlossenen Unternehmen befragt, mit welcher Motivation sie Mitglied sind. Was den Unternehmerinnen und Unternehmern in Kempen außerdem besonders wichtig ist: Interessenbündelung, Synergieeffekte, Informationsaustausch, Kontaktpflege, Impulse über Vorträge. „Wir werden unseren Kompass an der Umfrage ausrichten, haben aber mitgegeben bekommen, dass wir ganz offensichtlich bereits auf einem guten Weg sind“, so Nieskens. Und in welchen Bereichen sollte der UKK aktiv werden? Dabei fielen Stichworte wie Unternehmensvernetzung, Regionalentwicklung, Bildungsarbeit, Unterstützung des Arbeits- und Stellenmarkts sowie Kontaktpflege zum Rathaus. Die Umfrage habe deutlich gemacht, dass der Fachkräftemangel für die Kempener Unternehmer die größte Herausforderung sei, so Nieskens weiter. Begriffe wie Mitarbeitergewinnung, Recruiting, Kennzahlen Azubis tauchten immer wieder auf. „Wir denken jetzt im UKK mit anderen Playern über eine Stellenmarkt-Plattform nach. Allerdings ist das Thema keinesfalls trivial.“ Werbung machte der Vorsitzende beim UKK-Frühstück auch für den Wirtschaftsdialog, der am 9. August im Kempener Konferenzloft an der Wiesenstraße stattfindet. Die diesjährige Auflage dieser wichtigen Veranstaltung im Kempener Wirtschaftskalender will der UKK inhaltlich weiter aufwerten, indem sich ein neunköpfiges Podium zu relevanten Ökonomie-Themen äußert und auch das Publikum zu Wort kommt. Mehr zum UKK und zum Wirtschaftsdialog unter Telefon 02152 8988627, per E-Mail peter.nieskens@uk-k.de.

(biro)