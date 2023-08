Warnung an den Kreis Viersen Explosion in Industriegebiet in Kempen – Anwohner sollen Fenster und Türen schließen

Kempen · In Kempen im Kreis Viersen ist es am Sonntagmorgen offenbar zu einem Unfall in einem Chemieunternehmen im Industriegebiet Am Selder gekommen.

27.08.2023, 08:43 Uhr

7 Bilder Chemie-Unfall im Gewerbegebiet in Kempen 7 Bilder Foto: Norbert Prümen

Die Freiwillige Feuerwehr ist im Einsatz, zunächst soll es im Betrieb eine Explosion gegeben haben, eine steil aufsteigende Rauchwolke ist weithin über Kempen, aber auch über Vorst zu sehen. Im Bereich Kempen wurden Anwohner durch die Warn-App Nina auf dem Smartphone bereits informiert, dass es in der Stadt aufgrund eines Schadensfalls zu Geruchsbelästigung komme. Türen und Fenster seien zu schließen, Lüftungs- und Klimaanlagen auszuschalten. Bürger sollten die Notrufnummern von Polizei und Feuerwehr freihalten und nicht dort anrufen, um zu fragen, was passiert ist. Wer mit dem Auto unterwegs ist, sollte den Bereich großräumig umfahren. Die Polizei hat die St. Huberter Straße zwischen Verbindungsstraße und Industriering Ost gesperrt, außerdem den Industriering Ost zwischen Hülser Straße und St. Huberter Straße. Wir berichten weiter.

(biro)