Exklusive Wohnungen in Kempen geplant Postgebäude wird im Sommer abgerissen

Das Postgebäude an der Ecke Moorenring/Thomasstraße in Kempen wird im Sommer abgerissen. Schon im Juli sollen die Bagger rollen, um den aus den 1970er-Jahren stammenden Zweckbau abzubrechen. Das Grefrather Immobilien-Unternehmen Fabri & Reuter will als Investor dort ein Wohn- und Geschäftshaus errichten. Die Planungen dazu laufen seit Jahren, mehrfach wurden sie in der Vergangenheit überarbeitet, um den denkmalpflegerischen Auflagen gerecht zu werden. 2018 wurde der Mietvertrag mit der Deutschen Post zuletzt für fünf Jahre bis Juni 2023 verlängert, die Postbank ist Untermieter. Im vergangenen Jahr hatte die Postbank bereits mitgeteilt, sich aus Kempen zurückziehen zu wollen, wenn der Mietvertrag ausläuft. Für Post- und Paketdienstleistungen sollte in der Stadt ein anderer Standort gefunden werden.