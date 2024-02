Sie lernten sich im Karneval kennen Kempener Ex-Prinzenpaar feiert Goldhochzeit

Es war am Rosenmontag im Jahr 1970, als sich im Haus am Werthchen in Kempen eine junge Frau und ein junger Mann begegneten, die sich nie wieder trennen würden. „Böse Zungen behaupteten damals, wir sollten verkuppelt werden“, sagt Peter Wolters rückblickend und lacht: „Und wenn schon. Ich habe es nie bereut!“ Am 1. Februar 1974 heirateten Brigitte und Peter „Larry“ Wolters standesamtlich, am 5. Oktober folgte die kirchliche Trauung in der Kirche St. Josef in Kamperlings. „Die Daten kann man sich gut merken“, sagt Peter Wolters, „ich habe noch nie einen Hochzeitstag vergessen.“