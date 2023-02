Rutter-Requiem in der Thomaskirche in Kempen Tröstliches und Tragisches in Wort und Musik

Angeführt von ihrer Kantorin Stefanie Hollinger zog anlässlich des Gedenkkonzertes zum ersten Jahrestag des russischen Überfalls auf die Ukraine die evangelische Kantorei singend in die lückenlos besetzte Thomaskirche ein – ein aufmunterndes Willkommen an ihre Gäste. Pfarrer Roland Kühne ließ in seinem Beitrag einen vom Krieg gezeichneten ukrainischen Jungen zu Wort kommen, verband diese erschütternden Texte mit einem Psalm und ließ die Fürbitten in ein gemeinsam gesprochenes Vaterunser münden. All das passte bestens zu den sorgsam gewählten musikalischen Werken an diesem Abend.