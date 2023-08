Kreis Viersen und Krefeld Explosion in Kempen – Evakuierungen laufen an

Im Gewerbegebiet Am Selder in Kempen sind rund 250 Wehrleute der Freiwilligen Feuerwehr Kempen und der Wehren aus der Umgebung im Einsatz. Am frühen Morgen war es zu einer Explosion an einem überirdischen Tanklager der Firma Byk-Chemie GmbH gekommen. Das Unternehmen produziert am Standort in Kempen Additive, die beispielsweise Autolacken und Wandfarben zugesetzt werden. Nach Angaben von Jörg Issberner vom Krisenstab der Byk-Chemie wurde in dem Tank Toluol-2,4-diisocyanat (kurz TDI) gelagert, ein Rohstoff, der für die Herstellung von Additiven genutzt wird.