Mehrwertsteuererhöhung ab 2024 Essen gehen wird teurer werden

Kempen · Ab Januar dürften Schnitzel, Pommes und Co. im Restaurant teurer werden: Dann soll die Mehrwertsteuer für Speisen in der Gastronomie wieder auf 19 Prozent angehoben werden. Wie Wirte in Kempen die Lage beurteilen.

06.10.2023, 16:00 Uhr

Willi Hirschmann vom Restaurant „et kempsche huus“ sorgt sich wegen einer möglichen Mehrwertsteuererhöhung, aber mehr noch wegen des Personalmangels. Foto: Norbert Prümen

Corona, Energiekrise, Inflation, Fachkräftemangel: Die Gastro-Branche steht massiv unter Druck. Ab Januar soll die Mehrwertsteuer für Speisen in der Gastronomie nun wieder von sieben auf 19 Prozent angehoben werden. Hintergrund: Speisen „to go“, also zum Mitnehmen, Essen im Supermarkt oder bei der Lieferung werden mit sieben Prozent besteuert. Um die Gastro-Branche während der Corona-Krise zu entlasten, war der Steuersatz auch für Speisen im Restaurant auf sieben Prozent gesenkt worden. Wegen der Energiekrise war diese Regelung mehrmals verlängert worden, zuletzt bis Ende 2023. Aktuell wird in der Koalition über eine Verlängerung diskutiert.