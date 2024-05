Erstes Konzert auf Patersorgel nach Bauarbeiten Andrea Vannucchi lässt die König-Orgel wieder erklingen

Sehr gut besucht war das Orgelkonzert, zu dem Ute Gremmel-Geuchen den Konzertorganisten Andrea Vannucchi aus Florenz in die Paterskirche eingeladen hatte – nach der langen Durststrecke wegen Umbauarbeiten im ersten Obergeschoss des Franziskanerklosters in Kempen. Eine wohlüberlegte Wahl – gilt der italienische Gast doch als Kenner historischer Orgeln und als Spezialist der historisch informierten Aufführungspraxis. Vannucchi lehrt am Musikkonservatorium in Perugia und ist als Konzertorganist weit gereist.