Erste Ratssitzung in Kempen : Dellmans setzt auf Gemeinsamkeit im Rat

Die konstituierende Ratssitzung mit den 50 neu gewählten Ratsmitgliedern fand am Montagabend unter Corona-Hygienebedingungen im Kempener Gymnasium Thomaeum statt. Dort wird der Stadtrat bis auf Weiteres tagen. Der Sitzungssaal im Rathaus am Buttermarkt ist zu klein. Foto: Norbert Prümen

Kempen Der neue Kempener Bürgermeister Christoph Dellmans (parteilos) ist am Montagabend im Stadtrat in sein Amt eingeführt worden. Hans-Peter van Bloemen (CDU), Monika Schütz-Madré (Grüne) und Will Stenhorst (CDU) wurden zu Vize-Bürgermeistern gewählt. Die Fachausschüsse mit den personellen Besetzungen wurden festgelegt.