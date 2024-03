Deutsche Bahn erneuert Eisenbahnbrücke RE 10 fährt nicht zwischen Krefeld und Düsseldorf

Bahnreisende müssen sich von Freitagabend, 15. März, bis Freitagabend, 22. März, auf Fahrplanänderungen einstellen. Das betrifft auch den RE 10 (Niersexpress), der von der Rhein-Ruhr-Bahn betrieben wird und der auf der Strecke zwischen Kleve und Düsseldorf auch am Bahnhof in Kempen hält. Wie die Rhein-Ruhr-Bahn mitteilt, kommt es auf dem Abschnitt zwischen Krefeld Hauptbahnhof und Düsseldorf Hauptbahnhof zu einem Teilausfall, in diesem Bereich wird ein Schienenersatzverkehr mit Bussen eingerichtet, die zwar in Krefeld-Oppum und Meerbusch-Osterath, aber nicht in Düsseldorf-Bilk halten. Die Rhein-Ruhr-Bahn macht auch darauf aufmerksam, dass in den Ersatzbussen keine Fahrräder mitgenommen werden können.