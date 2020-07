Landwirtschaft in Kempen : Erntezeit auf der Kempener Platte

Kempen Auf den Feldern rund um Kempen sind die Landwirte aktiv. Die Ernte hat begonnen. Zuerst werden Gerste und Weizen eingefahren. Die Mähdrescher sind im Einsatz.

Vor dem Hintergrund der teuren Erntemaschinen hat heute kaum noch ein Landwirt einen eigenen Mähdrescher. Stattdessen werden Lohnunternehmen mit ihren Großgeräten beauftragt, die die Ernte einfahren sollen. Das wiederum bedeutet, dass die Landwirte genaue Zeitfenster erhalten, wann die Maschinen bei ihnen zum Einsatz kommen. Da gleichzeitig viele Felder in der Region geerntet werden müssen, arbeiten die Lohnunternehmen bis spät in den Abend hinein. „Wir hoffen auf das Verständnis der Bürger, wenn die regionale Ernte ansteht und es etwas lauter wird. Auf den Wirtschaftswegen und Straßen sind zudem mehr Traktoren mit Anhängern unterwegs. Schließlich muss die Ernte zu den Lagern transportiert werden“, sagt Tölkes.

Der zweite Grasschnitt steht ebenso an. Wobei dieser aufgrund des fehlenden Regens weniger ertragreich ausfällt als in normalen Jahren mit Durchschnittsniederschlagswerten. Nur mit viel Beregnung können vernünftige Ergebnisse erzielt werden.

Die Frühkartoffeln werden weiter fleißig gerodet, und der erste Spitzkohl sowie die Erbsen stehen kurz vor der Ernte. Diese werden „just in time“ geerntet. Die Erbsen gehen direkt auf Lkw, die sie in die Fabriken fahren, wo sie sofort in die Tiefkühlung gehen. „In diesem Bereich wird auch oft nachts geerntet, damit die Fabriken die Erbsen morgens früh vor Ort haben“, erklärt Tölkes. Erfolgt die Erbsen-Ernte nicht auf den Punkt, werden die Erbsen zu trocken und sind nicht mehr für den Froster zu gebrauchen. Sie werden dann gedroschen und als Schweinefutter verarbeitet. Wenn die ersten Kulturen geerntet sind, schließen sich die so genannten Nachkulturen an. Bei den Erbsen können es unter anderem die Buschbohnen sein.