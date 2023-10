Niersexpress-Strecke in Kempen Wird der Bahnübergang an Haus Bockdorf geschlossen?

Der Bahnübergang am Wittenburgweg / Haus Bockdorf in Kempen wird möglicherweise vorübergehend geschlossen. Das bestätigt ein Sprecher der Deutschen Bahn auf Anfrage unserer Redaktion. Die Strecke des Niersexpress (RE 10) zwischen Kleve und Kempen wurde zuletzt aufwendig modernisiert und digitalisiert. Möglich wurde das durch das so genannte Schnellläuferprogramm des Bundes, daneben investierte die Deutsche Bahn zweistellige Millionenbeträge in die Schieneninfrastruktur, um die Strecke fit für die Zukunft zu machen. Stellwerke wurden digitalisiert, zahlreiche neue Signale errichtet, 76 Bahnübergänge an die neue digitale Technik angepasst oder direkt komplett erneuert.