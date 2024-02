Für gute Unterhaltung sorgte nicht zuletzt Smiths Selbststilisierung in seinen Memoiren, aus denen Lhotz­ky zwischen den Stücken genüsslich Auszüge vortrug. Ob es um die Her­kunft seines Spitznamens (laut Smith eine Reverenz an seine Tapferkeit als amerikanischer Soldat im Ersten Weltkrieg), die Kriegserlebnisse in Frankreich (die Feldflaschen waren stets mit Cognac gefüllt), die Ge­pflogenheiten der New Yorker Klubs (alle Kellner mussten singen und tanzen können) oder „Piano Batt­les“ mit anderen Jazz-Legenden bei soge­nannten „Rent Parties“ ging: Smiths mit einer ordentlichen Positi­on Selbstbewusstsein gewürzte Er­zählungen vermitteln viel von dem Milieu, in dem sei­ne Kunst gedeihen konnte. Mit einer jazzigen Version von „Over the Rainbow“ schloss das Konzert auf einer dezenten Note.