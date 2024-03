Stadtrat verabschiedet Haushalt 2024 Kempen erhöht Grundsteuer nun doch

Der Kempener Stadtrat hat in seiner Sitzung am Dienstagabend den Haushalt für das Jahr 2024 verabschiedet. Doch einstimmig fiel der Beschluss nicht: Weder die SPD noch die beiden fraktionslosen Stadtverordneten Peter Müller und Stefan Ditzen wollten den Haushalt mittragen. Der vom Kämmerer vorgelegte Haushaltsplan sei intransparent, erklärte SPD-Fraktionsvorsitzender Stefan Kiwitz in seiner Haushaltsrede, er verschleiere, wie es tatsächlich um die Kassenlage und die finanzielle Situation der Stadt bestellt sei.