Ergebnisse der Untersuchung „Vitale Innenstädte 2022“ liegen vor Kempen muss Innenstadt-Image aufpolieren

Das Resultat ist gut, aber es könnte besser sein. So lautet das Fazit nach der Vorstellung einer Untersuchung des Marktforschungsinstituts IFH aus Köln, das an zwei Tagen im Oktober vergangenen Jahres – an einem Donnerstag und einem Samstag – 426 Besucher der Kempener Innenstadt mithilfe eines standardisierten Fragebogens zu ihren Einkaufsgewohnheiten und der Attraktivität der Innenstadt befragt hatte. Dabei erhielt die Kempener Innenstadt die Gesamtnote 2,6. Mit diesem Ergebnis liegt die Thomasstadt exakt im Bundesdurchschnitt der Vergleichsstudie „Vitale Innenstädte 2022“ des IFH.