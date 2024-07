Viele Besucher beim Tag der offenen Tür Erfolgreiches Wochenende für die Tell-Schützen

In der laufenden Saison geht der SC Tell Schmalbroich mit drei Pistolen- und 16 Gewehrmannschaften an den Start, angefangen von der Kreisklasse bis zur Rheinlandliga. Die Ligakämpfe in den Kreis-, Bezirks- und Landesligen der neuen Saison haben inzwischen begonnen. Die Oberligen und Rheinlandliga starten erst nach den Deutschen Meisterschaften und gehen dann bis in den Februar des neuen Jahres. Wer sich für die Aktivitäten des Vereins interessiert, findet weitere Informationen unter www.tell-schmalbroich.de.