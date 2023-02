Ab Mittwoch in Kempen zu sehen Campus-Entwürfe werden ausgestellt

Nachdem das Preisgericht im Architektenwettbewerb für den Neubau der Gesamtschule in Kempen die Sieger gekürt hat, will die Stadt die Entwürfe nun auch der Öffentlichkeit zeigen. Ab Aschermittwoch, 22. Februar, sind nicht nur die Siegerentwürfe, sondern alle 15 bewerteten Entwürfe zu sehen. Der Neubau der Gesamtschule soll auf dem bisherigen Ludwig-Jahn-Sportplatz errichtet werden, wenn der geplante Familiensportpark an der Berliner Allee fertiggestellt ist. In diesem Jahr soll die Planung dafür festgezurrt werden, 2024 könnte man mit dem Bau des Sportparks beginnen.