Architektenwettbewerb für Gesamtschule So soll Kempens Schule der Zukunft aussehen

Bei der Stadt erhoffte man sich durch den Wettbewerb innovative Ideen für die Schule der Zukunft. Man wolle den Schülerinnen und Schülern aus Kempen und Umgebung ein modernes Bildungsangebot bieten, so Bürgermeister Christoph Dellmans (parteilos) – dazu gehörten auch gute und moderne Schulgebäude. Viele Gebäude seien in die Jahre gekommen, müssten saniert und an die Ansprüche der modernen Lehre angepasst werden. Mit dem Architektenwettbewerb sei man „den ersten Schritt in einem umfangreichen Projekt gegangen, an dessen Ende ein moderner und innovativer Schulcampus steht.“ Dellmans lobte den Entwurf des Büros „Hascher Jehle“, das viel Erfahrung im Schulbau mitbringt und schon viele Preise gewann. Das Gebäude werde den Ansprüchen an modernes Lernen gerecht, „reiner Frontalunterricht, wie ich und wohl auch die meisten hier Anwesenden ihn noch kennen, ist nicht mehr zeitgemäß“, so Dellmans.