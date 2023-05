Wie man ein Zirkuszelt zusammenpackt Eltern helfen Zirkus Rondel beim Zelt-Abbau

Philipp Platzen steigt aus seinem Traktor. Er ist ein Helfer von der Grundschule Wiesenstraße, die den Aufbau im Park vor zwei Wochen übernommen hat. Warum hilft er heute nochmal mit? „Mich hat das hier so mitgenommen, das war fantastisch, was die für unsere Kinder auf die Beine gestellt haben“, sagt der zweifache Vater. Das Zirkuszelt, dass zwei Wochen lang die Herberge von insgesamt 583 Kindern war und in das pro Vorstellung nochmal 600 Gäste passten, wird nach und nach kleiner. Ein Anhänger wurde unter das Zelt gefahren, viele starke Helferinnen und Helfer halten an dicken Spanngurten die Seiten stramm. „So, jetzt alle zusammenrücken und die Gurte gemeinsam nach vorne werfen“, ruft Ramon Ortmann, einer von insgesamt vier Söhnen der Zirkusfamilie. Für die Helferinnen und Helfer stehen Getränke, gesponsert von der Schulpflegschaft, bereit. Milva Reehuis ist Vorsitzende und kann die Woche kaum in Worte fassen: „Dieses Projekt hat alle über sich hinauswachsen lassen. Unsere Kinder werden die Erinnerungen ein Leben lang mit sich tragen und haben die Gewissheit, dass Träume wahr werden können, wenn man nur Mut und Tatkraft beweist.“