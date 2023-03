Bildung in Kempen Eltern sollen für iPads von Schülern zahlen

An den Grund- und weiterführenden Schulen in Kempen soll die digitale Ausstattung besser werden. Schon jetzt gibt es iPads an den Schulen und Budgets für Neuanschaffungen, doch die Menge reicht nicht, um jedem Kind ein iPad geben zu können, das im Unterricht wie daheim zum Lernen genutzt werden kann. Eine 1:1-Ausstattung, also ein iPad für jedes Kind, wäre nicht nur der Wunsch der Kempener Schulen, sondern auch der Grünen. Sie hatten beantragt, dass die Stadt zum Schuljahr 2023/24 „digitale Lernmittel als Regellernmittel in der gesamten städtischen Schullandschaft“ einführt.