Stadt befragte Eltern Familien mit Kita-Betreuung in Kempen zufrieden

So wünschen sich acht Prozent der Umfrageteilnehmer eine spätere Bring- und/oder spätere Abholzeit, vier Prozent eine Flexibilisierung der 35-Stunden-Betreuung. Zur Erinnerung: Es können Betreuungszeiten in Kitas mit einem Umfang von 25, 35 oder 45 Wochenstunden gebucht werden. Auch eine Randzeitenbetreuung ist möglich und wird etwa frühmorgens vor Öffnung der Kita über eine Kindertagespflegestelle abgedeckt. Schon in der Vergangenheit habe man hier versucht, auch in Einzelfällen eine Lösung im Sinne der Familien zu finden, so Drese-Hampe. Das habe sich bewährt.