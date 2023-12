Kabarett, Jazz und Familienkonzerte Einzelkartenverkauf für Kultur in Kempen gestartet

Musikalische Schätze entdecken Zuhörer in Konzerten der Reihe „Weltmusik“: Klassische persische Musik steht am 21. März mit dem Rokhs Quartett in der Paterskirche auf dem Programm, traditionelle Musik aus Namibia und anderen afrikanischen Regionen bildet den Ausgangspunkt für Kompositionen, die das Ensemble Shishani & Namibian Tales am 12. Juni zu Gehör bringt. Jazzliebhaber dürfen sich auf die Formation Water Spirit (30. Januar, Campus), das Quartett Elsa um Sängerin Elsa Steixner (15. März, Campus) und das junge Berliner Quintett Conic Rose (16. Mai, Campus) freuen. In der Reihe „Kultur extra“ erwartet Kempen am 4. Juli erneut Singer-Songwriter Julian Dawson, der in der Stadt eine große Fangemeinde hat.