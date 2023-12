Verkaufsoffener Sonntag in Kempen Einzelhändler zufrieden mit Weihnachtsgeschäft

Ein Punkt, den der Werbering Kempen als Veranstalter des Weihnachtsmarktes ebenso bedauert. „Wir würden die Innenstadt am liebsten über die komplette vorweihnachtliche Zeit bespielen, aber zumindest den Freitag komplett mit einbeziehen. Aber das ist uns leider nicht möglich. Es sind Verwaltung und Politik gefragt, um dies umzusetzen“, sagt Werbering-Chef Armin Horst. In der Praxis sieht es so aus, dass der Wochenmarkt am Freitagmorgen auf dem Buttermarkt stattfindet. Er muss danach abgebaut und der Platz gereinigt werden. Erst danach kann der Markt der Sterne beginnen. „Wir verstehen nicht, dass für andere Feste eine Verlegung des Wochenmarktes möglich ist, aber dies nicht für den Weihnachtsmarkt gilt“, sagt Horst.