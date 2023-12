Stadtwerke Kempen heben Preise an Eintritt ins Aquasol wird ab Januar teurer

Wie viele andere Bäder bietet nun auch das Aquasol einen Online-Ticketshop an. Via Internet können Tickets für die Wasserwelt, Gutscheine, Geldkarten und auch Kurse erworben werden. „Mit dem Onlineshop haben Besucherinnen und Besucher nun im Vorfeld Ihres Besuchs die Möglichkeit, Tickets für die Wasserwelt zu buchen und direkt online zu bezahlen. So muss niemand mehr an der Kasse anstehen“, so Stefan Lotz, stellvertretender Betriebsleiter im Aquasol. Am Eingang wird dann nur der QR-Code gescannt. Das soll den Eintritt ins Bad beschleunigen. „Besonders für die Freibadsaison erhoffen wir uns so ein besseres Besuchermanagement“, so Lotz. Dafür seien die Zutrittskontrollen technisch aufgerüstet worden.