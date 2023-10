Übung im Industriegebiet Einsatz für die Feuerwehr bei Aerochemica Dr. Deppe in Kempen

Ziel der Übungen, die immer wieder unterschiedlich aufgebaut seien, sei es, dass die Feuerwehrleute die Örtlichkeiten kennenlernten und erführen, worauf man achten müsse, wo es beispielsweise Hydranten gebe und mit welchen Stoffen dort gearbeitet werde. „Wir üben aber auch bei anderen Firmen“, so Jansen, „und nicht nur bei Firmen, die mit Chemikalien arbeiten, wie etwa Dr. Deppe, sondern auch in anderen Betrieben.“ Bei dem Großeinsatz bei Byk-Chemie, bei dem rund 250 Wehrleute aus der gesamten Region im Einsatz waren, habe sich gezeigt, wie wertvoll diese Übungen vor Ort seien, so Jansen, „der erste Angriffstrupp kannte sich dort aus.“