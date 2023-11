Verkehr in Kempen Einmündung zur Kerkener Straße wird für Radler sicherer

Die Polizei stuft die Einmündung als so genannte Unfallhäufungsstelle speziell für Unfälle mit Radfahrenden ein. Autofahrer, die von der Otto-Schott-Straße in die Kerkener Straße einbiegen möchten, übersehen nicht selten Radler, die von rechts aus Richtung Kerken kommen. Radfahrer haben auf dem in beiden Richtungen befahrbaren Weg entlang der Kerkener Straße Vorrang. Die an der Einmündung auf der Fahrbahn der Otto-Straße-Straße angebrachten so genannten Kölner Teller zeigten nach Angaben der Polizei nicht die gewünschte Wirkung für mehr Verkehrssicherheit.