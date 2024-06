Kultur in Kempen Einfühlsame Nachtmusik mit Laura Lootens in der Paterskirche

Dieser intime Konzertraum ist für Laura Lootens geradezu ideal. Über hundert Gäste sind gekommen, um das Konzert der Ausnahmemusikerin zu erleben, das überdies vom WDR mitgeschnitten wird. Lootens gewann im November 2022 den ersten Preis beim Certamen Andrés Segovia in Andalusien (Spanien), einem der wichtigsten Gitarrenwettbewerbe der Welt. Damals war sie 23 Jahre alt und unterrichtete bereits seit einem Jahr an der Hochschule für Musik und Theater in München, wo sie selbst einst studierte – und das bereits mit 15 Jahren, als eine der jüngsten Studierenden überhaupt.