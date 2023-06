Notaufnahme in Kempen „Hier ist jeder Mensch gleich“

In der Notaufnahme trifft der Rettungsdienst ein. Auf der Trage: eine ältere Dame, Jahrgang 1944. Ansprechbar ist sie nicht. Ihre Atmung ist hingegen deutlich hörbar. Holt sie Luft, flattern ihre Lippen auf, an denen sich bereits Speichel angesammelt hat. Die Frau kommt aus dem Pflegeheim. Schnell steht fest: Schon gestern ist sie in der Zentralen Notaufnahme des Hospitals zum Heiligen Geist in Kempen gewesen. Der Rettungswagen wurde erneut gerufen, ihr Zustand habe sich offenbar verschlechtert. Der Verdacht: Wasser befinde sich in der Lunge.