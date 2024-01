Einsatz in der Innenstadt Brand in Kempen – eine Person kommt ums Leben

Kempen · Feuerwehr, Rettungsdienst und Polizei wurden am Sonntagmittag alarmiert: In der Kempener Altstadt brannte es in einer Wohnung. Die Einsatzkräfte brachten mehrere Menschen ins Freie, ein Mensch starb trotz Reanimation.

28.01.2024 , 18:59 Uhr

Im Einsatz waren der Löschzug Kempen und die Löschgruppe Unterweiden, sicherheitshalber wurde der Löschzug St. Hubert nachalarmiert (Symbolbild). Foto: dpa/Robert Michael

Wie ein Sprecher der Freiwilligen Feuerwehr mitteilte, wurden der Löschzug Kempen, die Löschgruppe Unterweiden, der Rettungsdienst der Stadt Kempen und die Polizei gegen 11.45 Uhr gerufen: In einer Wohnung im ersten Obergeschoss eines Hauses am Spülwall brannte es. Sofort gingen zwei Trupps unter schwerem Atemschutz ins Gebäude. Ein Trupp brachte mehrere Menschen mit Fluchthauben aus dem Haus, der zweite Trupp verschaffte sich Zutritt zur Brandwohnung. Dort fanden die Einsatzkräfte eine Person, brachten sie ebenfalls sofort ins Freie und übergaben sie dem Rettungsdienst. Diese Person wurde zwar sofort reanimiert, starb aber noch an der Einsatzstelle. Weitere acht Menschen nahmen die Rettungskräfte in Augenschein. Sie konnten später in ihre Wohnungen zurückkehren. Allein die Brandwohnung sei derzeit nicht bewohnbar, so der Feuerwehrsprecher. Insgesamt waren sechs Trupps unter Atemschutz für Lösch-, Rettungs- und Lüftungsmaßnahmen im Gebäude im Einsatz. Der Löschzug St. Hubert war zur Sicherheit nachalarmiert worden, der Rettungsdienst war mit vier Rettungswagen, zwei Notarzteinsatzfahrzeugen und einem Krankenwagen vor Ort, außerdem der leitende Notarzt und der organisatorische Leiter Rettungsdienst des Kreises Viersen. Die Polizei hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen.

(biro)