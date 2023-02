Polizei bittet um Hinweise Unbekannte brechen in drei Kitas in Kempen ein

Einbrecher haben am Wochenende in Kempen drei Kindergärten und das Gemeindehaus der evangelischen Kirchengemeinde heimgesucht. Wie die Polizei am Sonntagabend mitteilte, hebelten die Täter zwischen Freitag, 19 Uhr, und Sonntag, 15 Uhr, Fenster oder Türen zu den Kindergärten an der St.-Peter-Allee, der Stendener Straße und am Krefelder Weg auf, durchwühlten Schränke und stahlen Geld.