Polizei ermittelt Einbrecher steigen in Kita in Tönisberg ein

Einbrecher sind in Kempen-Tönisberg in Kita und Pfarrheim eingedrungen. Wie die Polizei am Montag mitteilte, brachen die Unbekannten bereits in der Nacht zu Freitag in die Kita an der Hoensbroechstraße ein. Sie gelangten ins Gebäude, indem sie ein Fenster aufhebelten, und stahlen Tablets und einen Laptop.