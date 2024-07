Kripo ermittelt Einbrecher stehlen Tresor auf Gut Heimendahl

(biro) Einbrecher waren am Wochenende auf Gut Heimendahl in Kempen. Wie die Polizei berichtet, brachen die Täter zwischen Samstag, 16.30 Uhr, und Sonntagmorgen, 4 Uhr, eine Tür und ein Fenster auf, um in das Wohnhaus des historischen Gutshofes zu gelangen.