Vorfall in Kempen Einbrecher hebeln Terrassentür auf

Kempen · Nach einem Einbruch in ein Einfamilienhaus in Kempen bittet die Polizei jetzt um Hinweise. Unbekannte gelangten zwischen Freitag, 12 Uhr, und Tulpensonntag, 12 Uhr, an die Rückseite eines freistehenden Einfamilienhauses am Amselweg in Kempen.

20.02.2023, 12:50 Uhr

Die Polizei bittet um Hinweise (Symbolbild). Foto: dpa/Carsten Rehder

Wie die Polizei berichtet, hebelten die Täter die Terrassentür des Hauses auf und durchsuchten drinnen alle Räume. Ob die Einbrecher auch etwas stahlen, stand am Wochenende noch nicht fest. Um Hinweise bittet nun die Kriminalpolizei. Wer etwas Verdächtiges bemerkt hat oder Hinweise auf mögliche Tatverdächtige geben kann, wird gebeten, die Polizei in Viersen anzurufen unter Telefon 02162 3770.

(biro)