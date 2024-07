Zeugen gesucht Einbrecher durchwühlen Rathaus in Kempen

An allen Bürotüren sind Hebelspuren zu sehen, teilweise hat das Einbruchswerkzeug der Täter tief ins Holz geschnitten. An vielen Stellen ist es bei Kratzspuren und umherfliegenden Holzspänen geblieben, die schweren Holztüren haben den Einbruchsversuchen standgehalten. Doch es gelang den Einbrechern auch, in einige Büros einzudringen. So wurde das Büro der Gleichstellungsbeauftragten massiv verwüstet, Unterlagen, die in Schränken und Schubladen lagen, liegen auf dem Boden verstreut. Was die Täter dort suchten? Darüber können die Mitarbeitenden im Rathaus nur rätseln.