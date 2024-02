Gedichte von Bertolt Brecht vertont Ein Liederabend mit politischer Botschaft in Kempen

Die 13 vorgetra­genen Lieder behandeln The­men wie soziale Ungerechtig­keit, das „Dritte Reich“, Flucht und Heimat­verlust oder den Aufbauwil­len nach dem Krieg. Eini­ge Beispiele: das im ber­linerischen Dialekt gesungene „Stempellied“ von 1929, das mit bis­siger Ironie die Essensausgabe an Arbeitslose be­schreibt; das trotzig-kämpferische „moderne Wiegenlied“ „Mein Sohn, was immer auch aus dir werde“ von 1932; der bitterböse „Kälbermarsch“ (1933) als visionäre Persiflage des nationalsozialistischen „Horst-Wes­sel-Liedes“; die „Ballade vom Was­serrad“ (1934), die eine Umdeutung des barocken Bildes vom „Rad der Fortuna“ bietet; oder das formal als Liebeserklärung an ein technisches Gerät verpackte, die Verzweiflung des Exils evozierende kurze Lied „An den kleinen Radio­apparat“ von 1940.