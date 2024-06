Kölsche Tön in Kempen Ein Hauch von Karneval beim Gardesommer am Fuße der Burg

Reichlich kölsche Tön gab es ab dem frühen Abend. Dafür sorgte zunächst die Live-Band Schmitz Marie, die mit Liedern von Brings, LSE, Kasalla oder Cat Ballou nicht nur die Freunde des Karnevals begeisterten. Anschließend heizte die Live-Band Kamelle Kapelle die Stimmung mit Karnevalsmusik, Hits der Neuen Deutschen Welle sowie mit Schlagern an. „Gespielt wird alles, nur Spaß muss es machen“, lautet das Motto der Truppe aus der Eifel. Für die Organisatoren der Prinzengarde war der Auftritt von der ersten Sekunde an ein Glücksgriff. Bei Udo-Jürgens-Hits wie „Aber bitte mit Sahne!“ oder Drafi Deutschers Uralt-Schlager „Marmor, Stein und Eisen bricht“ geriet das Publikum so richtig in Bewegung.