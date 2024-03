Für herausragende Leistungen Kempen ehrt die besten Sportler

Mit Silber wurde Claudia Stickelbrock bedacht, die bei der Weltmeisterschaft der Highland Games den 4. Platz bei den Damen Ü60 belegte. Jürgen Stickelbrock sicherte sich bei den Herren Ü60 sogar den Weltmeistertitel und erhielt ebenfalls die Auszeichnung in Silber. Neben neun Auszeichnungen in Gold wurden ininsgesamt acht in Silber und 34 in Bronze verliehen. Gleich zehnmal ging eine Bronze-Plakette an Rettungsschwimmer der Ortsgruppe Kempen der Deutschen Lebens-Rettungs-Gesellschaft (DLRG).