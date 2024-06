Abitur 1969 Wiedersehen in Kempen nach 55 Jahren

Kempen · 1969 bestanden sie das Abitur am Gymnasium Thomaeum in Kempen. In der Altstadt trafen sich die einstigen Mitschüler jetzt wieder. Der frühere Klassensprecher hatte das Treffen organisiert.

20.06.2024 , 18:00 Uhr

Die ehemaligen Klassenkameraden trafen sich in Kempen am Bärenbrunnen. Foto: Norbert Prümen

Im Juni 1969 bestanden sie als erste die Reifeprüfung im neusprachlichen Zweig des Gymnasiums Thomaeum in Kempen, jetzt sahen sich die Ehemaligen nach 55 Jahren wieder. Organisiert hatte das Klassentreffen der frühere Klassensprecher Wolfgang Schwiderski. 21 Schüler gehörten einst zum „bärenstarken“ Klassenteam der OIb. Zehn von ihnen waren nun zum Treffen gekommen, die meisten sind dem Niederrhein treu geblieben. Sechs Ehemalige sind bereits verstorben. Natürlich ging es wieder zum Bärenbrunnen, im „kemp’sche huus“ wurden danach Erinnerungen an die Schulzeit lebendig. Viele Geschichten und Anekdoten begannen mit: „Weißt du noch?“

(biro)